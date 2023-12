En 2023, el nombre de Cristian Montenegro tomó relevancia, debido al auge de las plataformas digitales, pues el contenido que sube junto a su familia de trapo dio mucho de qué hablar.

En esta oportunidad, en el marco de la celebración del Año Nuevo, el bogotano volvió a ser tendencia en las redes sociales ya que algunos usuarios se burlaron de su pareja (de trapo), teniendo en cuenta los agüeros que hay para esta fecha.

(Vea también: Ganadora de lotería en EE. UU. quedó viendo un chispero; sufrió estafa por Facebook)

Y es que varios internautas mencionaron que la novia de trapo de Montenegro puede ser confundida con un tradicional muñeco de Año Viejo, advirtiéndole de esta manera al creador de contenido que cuide muy bien a su pareja.

Cabe recordar que el ciudadano de 27 años se ha vuelto popular por andar junto a una muñeca de trapo en Bogotá, siendo un hecho inusual que ha provocado un sinfín de criticas.

A continuación, algunos comentarios en redes sociales sobre Cristian Montenegro y su novia de trapo:

Lee También

Hace unos meses, en el programa de RCN ‘Hablando claro’, Falvia dos Santos enfrentó a Cristian Montenegro y a su exnovia Karen Rodríguez, quien contó detalles de su relación con el hombre y cómo se enteró de su manía con los muñecos de trapo.

“Nos conocimos en una capacitación de trabajo, salí con él un año. En 2021 o 2022 fui a la casa de él y sorpresa, vi un muñeco, me asusté, me puse nerviosa, le dije que eso no era correcto, no era de una persona normal”, dijo.