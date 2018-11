Los compradores no solo se vieron atraídos por la graciosa figura de Trump en el churrusco, sino también por la descripción que Michelle Rubel (la vendedora) ofreció para promocionarlo, pues se burló del eslogan que el mandatario usó en 2016 para su campaña presidencial.

“¡Haz que tu inodoro vuelva a ser grande!”, escribió Michelle, y luego añadió que ‘Trump’ siempre estará listo para restregar la cisterna.

Debido a la gran demanda que tuvo, la mujer tuvo que explicar que cada uno de estos utensilios los fabrica a mano y que los pedidos que le hicieron después del 15 de noviembre serán despachados dentro de unas 6 a 8 semanas. La mujer también agradeció “a todos por su compra y su paciencia”.

A continuación puedes ver un video y fotos del utensilio:

INTRODUCING the tRUMP Toilet Brush!!!👍❤️

I promise I shall never see cleaning my toilets as a ‘dirty’ or chore again! 😂🤣😂🤣

It may even turn out to be very gratifying!

pic.twitter.com/cZFNEucrVa

— Roy Miller (@zyor2010) November 13, 2018