green

Fue el propio McAfee el que relató lo sucedido en sus redes sociales. El multimillonario es un acérrimo tuitero y allí contó a sus seguidores lo que le pasó.

Según el programador informático, que vive en medio de los lujos gracias a las regalías que sigue recibiendo por el antivirus que lleva su apellido, fue arrestado en Alemania, aunque al inicio dijo que había sido en Noruega, por negarse a usar un tapabocas médicamente certificado y por el contrario, a modo de burla, ponerse una tanga.

McAfee contó en su Twitter que estaba de vacaciones en Cataluña, España, cuando volvieron al estado de alarma por la subida de casos de coronavirus. Por ello, decidió “regresar” a Alemania en su avión privado.

Fue en el país teutón que fue increpado por policías por no llevar un tapabocas de verdad. “Exigieron que usemos tapabocas. Me puse la tanga. Exigieron que la reemplace. Rechacé… Pelea. Cárcel. Ojo negro. Publicado”, ironizó el magnate en dicha red social.

I was jailed:

Why?

Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling. Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks. I put on my thong mask. They demanded I replace it. I refused. Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm — John McAfee (@officialmcafee) August 11, 2020

Después de ser liberado, el hombre de 74 años insistió en que la tanga “es el tapabocas más seguro disponible” y se negó a usar cualquier otra cosa para su “por el bien de la salud”, por lo que en sus redes sociales se lo ve usando ropa interior femenina como medida de prevención contra el COVID-19.

Su esposa, Janice McAfee, quien comparte teorías de conspiración contra los tapabocas en redes sociales, se apoderó del Twitter de su esposo mientras este estaba tras las rejas y escribió: “La tanga no recicla el dióxido de carbono exhalado, como sobre las máscaras para los oídos. Las personas con problemas de respiración están exentas de usar tapabocas, porque estos impiden la respiración. Las máscaras detienen las bacterias. Fue arrestado por lo que cree”.

La BBC recuerda que el excéntrico John McAfee ha tenido varios encuentros con la policía de varios países.

Su casa fue allanada en Belice, se escondió de las autoridades para evitar ser interrogado sobre un asesinato y su escondite fue descubierto accidentalmente por Vice porque un periodista publicó una foto de él con los metadatos de geolocalización, indica la cadena británico.

Incluso, fingió 2 ataques cardíacos en una prisión guatemalteca para acelerar su caso y ser enviado de regreso a los EE. UU., agrega BBC.

Ahora, está fugado desde enero pasado, después de que autoridades de Estados Unidos comenzaran a buscarlo luego de que confesara que no había pagado impuestos por más de 8 años por considerarlos “injustos”.

His thong mask: It doesn't recycle his exhaled carbon dioxide, like over the ear masks.

(Breathing impaired people are exempt from wearing masks because masks impair respiration). Masks stop bacteria. Not viruses people! He was arrested for what he believes.

Thank you my love. pic.twitter.com/Vm7ZjyR6bz — John McAfee (@officialmcafee) August 10, 2020

.@theemrsmcafee and I on our way to Thimphu to meet with representatives of King Jigme Wangchuck about establishing our $GHOST Anonymous Cryptocurrency Headquarters there. We were promised, among other things, an elephant ride (first time for Janice). Will send pics. pic.twitter.com/GeyFLeBDWt — John McAfee (@officialmcafee) August 12, 2020