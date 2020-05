green

Weiss, que vive en San Francisco pero que las últimas semanas estaba trabajando en Nueva York, el epicentro de la pandemia del COVID-19 en EE. UU., le dijo a la cadena Abc que tenía más miedo de subir a un avión que a entrar a un hospital, luego de que su tuits se viralizaran.

El pasado sábado 9 de mayo, el médico publicó en su cuenta de Twitter una foto que mostraba que el vuelo que acababa de tomar con United estaba completamente lleno, a pesar de que la aerolínea había informado que para cumplir las normas de distanciamiento social iba a dejar los asientos del medio vacíos.

“¿Supongo que @united está relajando su política de distanciamiento social estos días? Cada asiento está ocupado en este 737”, escribió junto a la imagen.

I guess @united is relaxing their social distancing policy these days? Every seat full on this 737 pic.twitter.com/rqWeoIUPqL — Ethan Weiss (@ethanjweiss) May 9, 2020

“Las personas en este avión están asustadas/conmocionadas (…) Estoy con un grupo de 25 enfermeros y médicos que han estado trabajando en hospitales de Nueva York entre las últimas dos y cuatro semanas. Esta es la última vez que volaré en un largo tiempo”, publicó en otros tuits.

We are about to land & I just wanted to say a few things. 1) people on this plane are scared/ shocked. 2) I have no idea why most of them are traveling. 3)I am with a group of 25 nurses and doctors who have been working in NYC hospitals for the past 2-4 weeks. We are coming home — Ethan Weiss (@ethanjweiss) May 9, 2020

La denuncia del doctor Weiss se viralizó en Twitter, no más la foto tiene 10.000 retuits y casi 29.000 ‘me gusta’, por lo que a United Airlines le llovieron cientos de críticas por no respetar las normas que se habían comprometido a cumplir para no arriesgar la salud sus clientes.

Por ello, la compañía aérea tuvo que salir al paso de los malos comentarios y aseguró que, ahora sí, “implementará cambios temporales adicionales para promover el distanciamiento social”.

“A partir de la próxima semana y hasta el 30 de junio, permitiremos a los clientes en vuelos que se espera que estén más cerca de su capacidad total que elijan volver a reservar en un vuelo diferente o recibir un crédito de viaje”, señaló la aerolínea en un tuit publicado este lunes.