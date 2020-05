En la grabación, que ella compartió en TikTok y luego en Twitter, la mujer manifestó que no tenía cómo pagar su renta y que tampoco sabía qué ponerse a hacer para ganar dinero.

“No tengo otro talento. No tengo nada más. No puedo bailar, no puedo cantar, no puedo hacer nada. No entiendo qué se supone que debo hacer. Solo quiero que todo vuelva a la normalidad para que la gente pueda seguir suscribiéndose”, dijo Billie.