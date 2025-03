La historia de Sandra Campaña, una joven de 20 años que llegó a Cali con grandes sueños y la esperanza de ejercer como auxiliar de enfermería, se conoció recientemente en redes sociales y provocó un alto impacto.

Oriunda de Puerres, Nariño, la joven le contó al portal Tu Barco News (aliado de Pulzo) que su meta era ayudar a los demás en el sector salud. Sin embargo, la vida la llevó por un camino inesperado, uno que terminó convirtiéndose en su verdadera vocación: ser operadora del MIO, el sistema de transporte masivo de la capital del Valle del Cauca.

Sandra le dijo al mismo medio que nunca imaginó que el volante de un bus sería el lugar donde encontraría su verdadero propósito. Pero, al igual que muchos que buscan un cambio, su destino la sorprendió.

“Es algo que no me lo esperaba, que nunca lo planeé. No tenía pensado hacer este trabajo y ha sido un sueño escondido”, narró en Tu Barco News.

Acá, el video donde cuenta su vida:

Y es que, según su relato, desde pequeña mostraba una afinidad especial por los vehículos grandes. En su tierra natal trabajaba transportando alimentos y ganado en camiones y turbos de carga pesada, lo que le permitió adquirir habilidades y conocimientos que, aunque no lo sabía en ese momento, serían cruciales para su futuro.

“Los usuarios normalmente se quedan asombrados y me dicen ‘ay, me tocó con una niña’. Lo raro es que somos pocas las mujeres que operamos. Todos me dicen que soy una niña”, agregó en el video compartido anteriormente.

Hoy en día, al mando de un bus del MIO, Sandra ha encontrado no solo un empleo, sino una verdadera vocación. Para ella, ser operadora del MIO no es solo una forma de ganarse la vida, sino una forma de conectar con su comunidad y sentirse útil.

