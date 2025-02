Este miércoles 26 de febrero, TransMilenio dio a conocer que hizo una alianza con el British Council —instituto cultural público del Reino Unido— con el fin de “transformar la experiencia de miles de usuarios del sistema de transporte en Bogotá”.

Esta alianza dio pie para que la estación CAN, ubicada en la troncal de la Calle 26, fuera renombrada como CAN – British Council, que surge como incentivo para promover el aprendizaje del idioma inglés y la cultura británica.

A partir de hoy, la estación CAN pasa a llamarse CAN – British Council

De acuerdo con Transmilenio, el acuerdo es parte de una estrategia para recibir ingresos adicionales y establecer colaboraciones con el sector privado. “Gracias a esta iniciativa, 28 empresas y entidades se han unido a la causa, comprendiendo el impacto positivo de estar presentes en un sistema que moviliza a más de 4 millones de personas al día”, indicaron en la página web del sistema.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales y diferentes usuarios le sacaron burlas al anuncio. Incluso, hubo algunos que señalaron que es el primer paso para que Colombia comience a lucir como una ciudad del Reino Unido.

Pero allí no quedó todo, pues también hubo quienes hicieron memes con figuras como The Beatles, Elton John, los protagonistas de la serie ‘Peaky Blinders’, entre otros.

Acá, algunas de las imágenes que circularon en X (antes Twitter):

