Todo ocurrió porque el hombre se distrajo al querer atrapar una araña que apareció en su carro, informó la policía de Derbyshire, a través de Twitter.

En esa publicación, las autoridades también compartieron una foto del choque e indicaron que ambos conductores resultaron con heridas “leves”.

De acuerdo con el mismo trino, el distraído hombre fue “reportado por conducir sin el debido cuidado y atención”.

Este hecho permite recordarles a los conductores que es indispensable mantener la mirada en la vía para evitar accidentes. Por fortuna, en este caso los involucrados resultaron ilesos, pero el desenlace también hubiera podido ser fatal.

A continuación, el trino de la policía británica:

A50 Westbound on Sunday. No doubt some of you got caught up in the tailbacks from this collision. Silver car driver trying to catch a spider whilst driving collides with red car in layby. Minor injuries. Reported for driving without due care and attention. #DriveToArrive pic.twitter.com/o8x4Kdr2QJ

— Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) October 22, 2019