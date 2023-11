En medio del esperado The Eras Tour de Taylor Swift en Brasil, un grupo de aficionadas colombianas se hicieron virales en redes sociales después de que una de ellas se defendiera de una fan brasileña a las afueras del estadio olímpico Nilton Santos, quien les reclamó por presuntamente haberse colado en la fila de ingreso.

La polémica se desató cuando las fans colombianas fueron acusadas de “colarse” en la fila. Sin embargo, según las afectadas, solamente se habían retirado para comprar comida.

Cuando la brasileña confrontó a la colombiana, alegando que se había colado en la fila, medios brasileños reportaron la disputa que se escaló rápidamente a una pelea física en la entrada al espectáculo de Swift.

Por este hecho, el grupo de colombianas se volvió viral por la forma en que respondieron a los reclamos: “No te entiendo una mon…, mi llave”, habían dicho.

Luego, la brasileña se saltó de la valla que separa las filas y comenzó a golpear y halar del cabello a las mujeres que se encontraban sentadas haciendo la fila.

Como consecuencia de la agresión, la fan colombiana resultó con algunos moretones y compartió imágenes de sus heridas en las redes sociales.

“Afortunadamente, todas nos encontramos bien, pero para que vean la magnitud de los hechos, estos son algunos de los moretones que tiene mi amiga que fue agredida por la brasilera, que si seguridad no hubiera intervenido a tiempo también hubiéramos sido nosotras”, señalaron por medio de sus redes sociales.

Afortunadamente todas nos encontramos bien, pero para que vean la magnitud de los hechos, estos son algunos de los moretones que tiene mi amiga que fue agredida por la brasilera, que si seguridad no hubiera intervenido a tiempo también hubiéramos sido nosotras https://t.co/XhE5PzYhAZ pic.twitter.com/4IYWO5nPde — Lucy Estrada🦋 (@lucyestrada2201) November 21, 2023

A pesar del altercado en la entrada del concierto, las fanáticas de la cantante pudieron disfrutar del show en una de las mejores ubicaciones, así lo reporto la cuenta de fans de Taylor en Colombia “Es este momento están teniendo a Taylor Justo al frente cantando Me Y So it goes”.

Taylor Swift y su gira por Latinoamérica

Y es que el paso de la artista estadounidense por Suramérica no ha sido como lo esperaba. En Argentina, la intérprete de “Shake it off” tuvo que cancelar uno de los shows por las intensas lluvias y tormentas que se presentaron en la noche de su concierto.

Además, en Brasil, se conoció la trágica noticia de la muerte de una fanática en medio de su espectáculo por las altas temperaturas que azotan a ese país. “Esto es lo último que pensé que pasaría cuando decidimos llevar esta gira a Brasil”, expreso la estrella pop.

