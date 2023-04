Durante las últimas horas comenzó a circular un video en redes sociales que mostró el momento exacto en el que la alcaldesa de Bogotá sufre un inesperado incidente que la dejó literalmente en el suelo.

En las imágenes se ve cuando la mandataria, que este miércoles se pronunció sobre el deceso de la joven estudiante María Paula Munévar en Bogotá, está sentada en una tarima a la espera del inicio de un evento.

Sin embargo, y antes de que este empezara, un sorpresivo inconveniente con la silla en la que se encontraba terminó provocándole una caída.

Cómo fue la caía de Claudia López

Los hechos ocurrieron este miércoles durante una feria de empleo para jóvenes llevada a cabo en el Planetario de Bogotá, según recogió Blu Radio.

Pese a que en los videos que se viralizaron no se logra ver realmente qué fue lo que pasó con la silla (al parecer una de sus patas traseras cedió), sí se aprecia cuando la funcionaria se desploma frente a todos los asistentes.

Ajá, ya lo tengo, el vídeo de la caída patas arriba de la alcaldesa @ClaudiaLopez, afortunadamente no le pasó nada grave, sólo fue el susto y oso. pic.twitter.com/2AktC4B0UZ — 🇨🇴MarcoCalderonS. (@marco_caldono) April 21, 2023

La alcaldesa se fue de para atrás y por la inercia del movimiento terminó ‘patas arriba’ dándose un fuerte golpe. Un hombre que estaba sentado a su lado se giró inmediatamente a ayudarla y en cuestión de segundos llegaron otros tres para levantarla y prestarle ayuda.

Claudia López se levantó y, aunque no se ha pronunciado al respecto, dejó ver que no fue un golpe para preocuparse. Incluso, la Alcaldía de Bogotá informó que un cuerpo médico la evaluó y confirmó que no sufrió ningún tipo de lesión, por lo que pudo continuar en el evento sin problema.