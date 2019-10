Un video divulgado por la policía de Phoenix muestra que uno de los conductores no alcanzó a ver al infractor y se estrelló con él. Gracias a ese choque, una mujer que pasaba la calle con su bebé y su otro hijo (menor de edad) se salvaron de ser arrollados.

ABC 15 informó que la policía capturó al hombre que provocó el accidente, registrado el pasado 14 de octubre hacia las 10 de la noche. El sujeto, identificado como Ernesto Otanez Oveso, de 23 años, conducía esa noche bajo los efectos del alcohol, agregó el medio.

Luego del choque, Otanez Oveso y su acompañante se bajaron del vehículo y huyeron; sin embargo, poco después la policía lo arrestó solo a él (la pasajera no ha sido ubicada), indicó la cadena de noticias.

Sobre el conductor que chocó a Otanez Oveso, la cadena de noticias señaló que si bien el hombre resultó herido, no sufrió lesiones que comprometieran su vida.

Ahora, de acuerdo con ABC 15, Otanez Oveso enfrenta cargos por conducir bajo la influencia del alcohol y por asalto agravado.

Estas son las imágenes de lo sucedido:

An angel in the form of a Chevy Cruz may have saved the lives of a couple pushing a stroller through a Phoenix crosswalk at 53rd Ave & Indian School.

The innocent driver will be OK. The red-light runner was arrested for DUI. pic.twitter.com/Ypz8AQZrmi

— Phoenix Police Department (@phoenixpolice) October 23, 2019