En el clip se observa al sujeto apuntando con su rifle a un león que está recostado en el suelo.

Al cuadrar su arma, el cazador dispara un tiro y despierta al felino, que arquea su espalda con dolor y mira a todos lados para tratar de identificar al atacante.

Sin embargo, el hombre le dispara dos veces más y acaba con la vida del animal en cuestión de segundos.

Luego, la persona que guía al tirador aparece en la grabación y le dice: “Está bien, no hagas más. Este es un león muy bonito”, se le escucha decir en el video, mientras le da la mano y lo felicita.

Las imágenes generaron fuertes reacciones en las redes sociales. Varios usuarios rechazaron el hecho y pidieron que se identifique al sujeto, a quien lo calificaron de cobarde.

“¿Esto es legal? Es inhumano dispararle a un león dormido o a cualquier animal. Estamos matando el planeta y todo lo que hay en él. No puedo describir mi asco con esto”, fue uno de los comentarios que se leen en la publicación.

This 'hunter' sneaked up on a SLEEPING #Lion and killed it!

How brave, how sporting – HOW CUNTISH!!!

According to the @NatGeo

magazine, the Lion will have disappeared from the African continent in 2050!!!! RT if you want a GLOBAL ban on ALL #trophyhunting NOW!! @RickyGervais pic.twitter.com/F5qcOpE0ix

— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) March 18, 2019