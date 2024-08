En el deporte existen rituales que los atletas practican antes de cualquier competición. Esto se hace para generar una calma mental y física por el estrés de la prueba.

Hay algunos deportistas que se ponen la ropa interior al revés, otros usan los cordones de los zapatos en colores diferentes, y ciertos atletas como Noah Lyles, llevan consigo las cartas de Yu-Gi-Oh!

Lyles se ha vuelto viral en las redes sociales por aparecer en una competición de los Juegos Olímpicos París 2024, con una carta de esta serie manga, alusiva al Dragón Blanco de Ojos Azules.

El estadounidense estaba listo para la prueba de 100 metros, pero antes mostró a las cámaras una pequeña tarjeta que sacó de su axila izquierda, demostrando que esa era su cábala para ganar la medalla olímpica.

Con una bandera estadounidense cubriéndole, Lyles imitó el gesto del ataque “kamehameha” del célebre manga y anime [serie de animación] “Dragon Ball”, que consiste en propulsar una potente explosión de energía con sus manos.

