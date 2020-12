green

El trabajo del dibujante se viralizó en Twitter después de publicar una caricatura a la que tituló ‘Las mujeres de Medellín’, en donde ilustra a 3 tipos de mujeres en las que encasilla a todas las habitantes de esa ciudad.

La ilustración hace clara referencia al escote, las piernas, la cadera y demás aspectos físicos de las mujeres paisas. Por esto, su dibujo fue rechazado por cientos de personas en esa red social.

“Este hombre es el típico anglo que viene a hacer turismo sexual y a considerarnos exóticos mientras internamente considera que somos inferiores”, “qué original. Un hombre blanquito en plan de ‘catar’ mujeres en Colombia” y “vuelve y juega; poniéndonos a todas en el mismo costal”, fueron algunos de los comentarios, publicados en esa plataforma, atacando al australiano.

Pero no todo fueron críticas contra White, ya que algunas personas estuvieron de acuerdo con su percepción ilustrada y aplaudieron sus dibujos.

“Genial. ¡Tu trabajo es maravilloso!”, “veo que plasma su visión y sus gustos; lo que le apasiona”, “yo digo que sigas dibujando más” y “muy razonable la representación”, fueron algunos de los comentarios, en esa red social, apoyando al australiano.

Al ver que sus dibujos se estaban viralizando rápidamente, White comentó que ya había hecho ilustraciones similares con las mujeres de Bogotá y Cartagena. En ese momento, recibió muchos más elogios que esta vez e incluso ‘invitaciones’ para que dibujara a las mujeres de otras ciudades colombianas.

“Solo como contexto, aquí hay otros dos en mi serie de “Las mujeres de”. Una celebración de los diferentes estilos y diversidad de cada ciudad en este colorido país”, indicó White en Twitter.

Estos son los dibujos de White sobre las mujeres de Medellín, Bogotá y Cartagena:

THE GIRLS OF MEDELLÍN – After a few days of visual research, in the streets, parks, shopping malls and restaurants Ive tried to encapsulate some of the ‘typical’ styles of girls of Medellín. pic.twitter.com/EHFw26QYwh — Eddie White (@EddieWhiteJr) December 5, 2020

I’m looking forward to continuing this ‘The Girls Of…’ series around the other cities in Colombia. I love seeing the specific attire, accesoroes and hairstyles that vary from city to city. pic.twitter.com/vLayZIUqnM — Eddie White (@EddieWhiteJr) July 18, 2020

Estos son algunos de los comentarios criticando y apoyando al caricaturista australiano:

Maybe the girls of Medellin don’t wanna be “encapsulated” and exoticized? — Daniel Quijano (@daniel00baby) December 5, 2020

Se nota mucho que lugares frecuentaste, que clase de turismo favoreces y como funciona tu cerebro. — Flga. Linda Restrepo. (@FonoAudioReal) December 5, 2020

Eso les pasa por lamerle el culo a todo extranjero blanquito que viene a este pais. Este hombre es el típico anglo que viene a hacer turismo sexual y a considerarnos exóticos mientras internamente considera que somos inferiores. — Martin (@Martomagno_) December 6, 2020

Genial. ¡Tu trabajo es maravilloso! — Juan Arias (@juandarias) December 6, 2020

Muy razonable la representación. Exactamente eso es lo que se ve en el Lleras, en la 70 y en los centros comerciales del Poblado. — Un man del camello (@unmalditoviejo) December 6, 2020