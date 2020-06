green

Anand publica a través de su Facebook y YouTube videos donde lanza predicciones, de acuerdo a sus conocimiento de astrología.

En agosto del año pasado, el adolescente dijo que el planeta enfrentaría una situación compleja que comenzaría en noviembre y golpearía con más fuerza en China, recuerda el canal local Zee News.

Sin embargo, el gigante asiático, a pesar de ser el primer epicentro del coronavirus, no está ni siquiera dentro de los 10 primeros países más afectados por el brote y está muy lejos, en cifras de muertes, en relación con Estados Unidos, Brasil y muchos más.

El joven astrólogo, que tiene un posgrado de microbiología ayurvédica y es el estudiante más joven en completar sus estudios de Vastu Shastra, una antigua doctrina hindú que explica cómo influyen las leyes de la naturaleza en la humanidad, dijo ahora en un video publicado a inicios de abril que la pandemia por el COVID-19 terminará el 5 de septiembre, agrega el canal indio.

“Solo si ganamos inmunidad podremos protegernos de estos brotes de pandemia en el futuro. Debemos dejar de matar animales y dañar a la madre naturaleza, ya que estamos aumentando nuestro karma y si lo hacemos tendremos que enfrentarnos a la ira de la madre tierra”, expresó Abhigya Anand, citado por Zee News, sobre las enseñanzas que, para él, debe aprender la humanidad tras vivir el encierro por el coronavirus.

Aunque muchos pensaban que estaba dando una noticia positiva en ese video, el joven indio sorprendió al decir que habrá una catástrofe peor que el coronavirus, que llegará entre el 20 de diciembre de 2020 y marzo 2021.

“El próximo brote será realmente escandaloso. La conjunción planetaria también causará enfermedades, destrucción y, tal vez, una hambruna porque a los agricultores les será difícil cosechar. Si la economía agrícola no se normaliza, destruirá a todo el planeta. No va a quedar nadie en el mundo si no se toman medidas”, advirtió Anand, en el video publicado en sus redes sociales.