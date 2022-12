Piezas de res y de cerdo, tocino, huesos, colas y carne molida son usadas por el carnicero Henry Nélson Sánchez para ensamblar sus famosos pesebres de carne. Los exhibe hasta el 24 de diciembre en su fama Buen Precio del sector de Bomberos de Chinchiná, Caldas.

Se demora cerca de dos horas elaborando cada uno. Tienen duración de dos días conservándolos en una nevera a cuatro grados celsius; al tercer día los desecha, porque la carne se empieza a dañar y ahí mismo hace otro. Recuerda que hace 22 años elaboró el primer nacimiento de este tipo para un concurso del más novedoso del Valle del Cauca y ganó un reconocimiento y dinero. Lo premiaron con $ 1 millón que repartió entre sus empleados.

“La idea me vino a la mente y yo trabajo con carne y tengo la materia prima a disposición; creo que de carne y hueso no hay otro igual y no es copia de nadie, ni de Internet”, manifestó.