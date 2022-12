Definitivamente los animales no dejan de sorprender con sus insólitas acciones, provocando risas en más de uno, tal como ocurrió con dos cabritas mientras disfrutaban de un parque de diversiones.

Pues como si fueran niños, las dos cabras fueron las protagonistas de un ‘clip’ que se hizo viral en redes sociales luego de que jugaran en un rodadero, y es que lo que más sorprendió a los internautas es que los animales no necesitaron de la ayuda de nadie para disfrutar del parque infantil.

En el vídeo se puede ver como las cabras suben unas escaleras de madera para luego lanzarse por el rodadero infantil, lo gracioso del video es ver como la primera cabra se desliza sentada mientras su ‘amiga’ espera su turno. Al parecer a los animales les gusto la atracción pues incluso se puede ver como una de ellas intenta subir nuevamente al juego, pero esta vez por el rodadero.

Por supuesto el vídeo ha sido la sensación en redes sociales acumulando 1,4 millones de vistas, mientras que usuarios no dejaron pasar la oportunidad ante la curiosa escena “Pensé que nada me sorprendería ya, pero no”, “Como los niños”, “Oh, Dios mío, qué cosa tan hermosa”, “El segundo no se deslizó hacia abajo hasta que el primero se apartó del camino”.

Parece ser que los animales también son felices jugando en parques y haciendo todo tipo de actividades, como ocurrió con un camello bebé al conocer por primera vez la nieve, pues el dromedario de 5 meses saltó de la felicidad al sentir el piso blanco.