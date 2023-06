En las últimas horas, medios de comunicación internacionales han difundido las imágenes de un oso panda albino en la Reserva Natural Nacional Wolong, en la provincia de Sichuan, al suroeste de China.

(Lea también: [Video] Captan momento en que oso sale de hibernación y se vuelve viral por su aspecto)

De acuerdo con los reportes, el animal tendría entre 5 y 6 años. Desde que se conoció de su existencia en abril del 2019, a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, los investigadores vienen estudiando sus rutinas, por lo que fue necesario instalar cámaras en el lugar para registrar sus movimientos y acciones.

(Vea también: Guardabosques encontró en reserva natural a un roedor que se creían extinto en Colombia)

En una reciente grabación se muestra al oso interactuando con otros pandas gigantes, blancos y negros.

A white #giantpanda is spotted!

A clip released by Wolong National Nature Reserve in SW China's Sichuan shows an albino panda. This rare panda was found four years ago and no obvious health problems have been monitored to affect its behavior or survival. pic.twitter.com/4YTNXAH7LM

— People's Daily, China (@PDChina) May 27, 2023