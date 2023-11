Se ha reconocido como un movimiento mundial. Es una iniciativa social para abordar y normalizar un tema tabú, como la muerte, estos encuentros son guiados como foros informales a partir de reuniones con comida.

Algunos expertos dicen que la idea surgió en 2010 o 2011 en Londres en el garaje de la vivienda de Jon Underwood y Sue Barsky Reid, y después se popularizó en otros lugares. Se inspiraron de las ideas del sociólogo y etnólogo suizo Bernard Crettaz, este hombre fue el anfitrión de los ‘cafés mortels’, y a su vez, estudió los ritmos y las costumbres sobre la muerte en la sociedad. Los londinenses replantearon el concepto y hoy se conocen en varias partes del mundo.

(Vea también: Panadería en Bogotá ideal para fans de K-pop: por qué es especial y cuánto cuesta come)

Al leer este título, algunas personas pueden ser escépticas y otras tendrán curiosidad, porque es un tema que trae varias interrogantes. Pero si hay personas que toman café con sal, una mezcla que para algunos puede ser extraña, por qué no hablar de la muerte a partir de esta bebida.

Lo que se dice de este evento es que son encuentros que no consiste en una terapia ni en hacer un duelo, ya que algunos de los que dirigen estos espacios no son necesariamente terapeutas ni psicólogos. Al buscar sobre estos lugares se encuentra que hay 69 países que desarrollan estas reuniones, otros dicen que hay 73, por lo que no hay una cifra exacta.

(Vea también: Moka Express, la famosa cafetera italiana que se creó gracias a lavadora de ropa)

¿Dónde puedo encontrar un café de la muerte en mi país?

Esta iniciativa creó una página web donde usted podrá encontrar el café de la muerte más cercano de donde este, pero recuerde que son eventos que se hacen en el año, por lo que no están en funcionamiento constante.

¿Cómo buscar?, siga los siguientes pasos:

Ingrese a la página web: https://deathcafe.com/ Cuando ya haya ingresado, la información le va a aparecer en inglés por lo que debe darle la opción en la parte superior derecha de la pantalla traducirlo a español. Después le va a aparecer un título que dice ‘encuentra tu Death Café más cercano’ y una casilla donde usted deberá colocar su ciudad, ejemplo Bogotá y luego darle clic. La página le mostrará los resultados de búsqueda que te indicará a cuántas millas se encuentra el espacio, un mapa y más abajo una lista de los eventos que se han hecho con sus fechas.

Si usted quiere participar de estos espacios debe estar actualizando la página para conocer que eventos se darán pronto.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.