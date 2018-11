La escultura en honor al futbolista del Liverpool resultó curiosa para cientos de usuarios en redes, pues dicen que les recuerda muchas cosas, menos a Salah. Algunas personas compararon la obra con personajes de televisión, como Todd, el hijo de Ned Flanders, y Beetlejuice.

Otros, por su parte, recordaron el busto de Cristiano Ronaldo que fabricó Emanuel Santos, ya que a esta obra también la criticaron fuertemente en su momento.

Cabe recordar que luego de que esa escultura desatara miles de burlas, eSantos salió a defender su creación y manifestó que al jugador le gustó.

A continuación puedes ver las burlas hacia la estatura de Salah:

“La estatua de Salah se ve como Todd”.

Salah statue looking like Todd pic.twitter.com/VulmxEUz8Q — B̳radley (@BradleyIsND) November 5, 2018

And Now, Mo Salah.

Who’s sculpture resembles many others except @MoSalah himself. #Salah pic.twitter.com/IfHEhZ0pg4 — I b r a h e e m 🇵🇰 (@eb_abraham) November 5, 2018

“¿Cuál es mejor? 😂”.

The statue of Mo Salah has been unveiled. Which is better? 😂 pic.twitter.com/KMy0llSF34 — Ball Street (@BallStreet) November 5, 2018

“Si la estatua de Salah fuera de verdad”.

If Mo Salah statue was a realistic 😂😂😂 pic.twitter.com/KivfpymFo1 — Ashraf (@TitoTito95) November 5, 2018

“Esa estatua de Mohamed Salah se parece a alguien más en tiempos más felices”.

That "Mo Salah" statue looks like someone else during happier times pic.twitter.com/vV8LVUzRvc — Tom (@Tomnffcc) November 5, 2018

“Es hora del show”.

“Encontré la foto de la estatua de Mohamed Salah”.

Just found the Mo Salah statue pic pic.twitter.com/8YLj7R1Vdn — Jeremy Vine (@theJeremyVine) November 5, 2018