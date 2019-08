Un video que circula en redes muestra que Nicholas no solo atacó al motociclista, sino que también se le lanzó a un vehículo en movimiento mientras 2 hombres intentaban atraparlo, en hechos ocurridos este sábado, hacia las 5:30 de la mañana, informó 7 News.

Tras lo anterior, según el medio, el turista invadió una casa y arrojó al piso al dueño de la vivienda. Asimismo, lanzó una piedra a la ventana de un restaurante.

El australiano, que terminó arrestado en una estación de policía de Kuta, aseguró a ese portal que no recordaba nada de lo sucedido y, además, se disculpó por su mal comportamiento.

“Pido disculpas, no recuerdo nada en absoluto; quiero disculparme con todos, las víctimas, la gente de Bali, con cualquier persona afectada por esto”, manifestó Nicholas al medio.

El hombre añadió al mismo portal que había bebido “mucho vodka”, y la Policía especificó que fueron “al menos 20” tragos, aunque se desconoce si fueron vasos o botellas pequeñas.

Nicholas fue arrestado por sospecha de violencia y daños a la propiedad, cargos que podrían darle hasta 2 años y 8 meses de prisión, indicó 7 News.

A continuación, el video de su patada voladora:

JUST IN: Aussie man under police guard in Bali hospital, accused of fly-kicking innocent stranger off a scooter as well as throwing himself onto car bonnet on busy Kuta road. Warning: swearing. pic.twitter.com/RwCU8nYIHE

— Renae Henry (@renaehenry9) August 10, 2019