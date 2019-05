En seguida, como se ve en un video, el beisbolista se dejó caer sobre su rodilla derecha y empezó a llorar, por lo que varios de sus compañeros se acercaron a él para consolarlo y tranquilizarlo, algo que le tomó varios minutos.

Tras el impactante momento, ocurrido este miércoles en Houston (EE. UU.), el público intentó animar a Almora para que se reincorporara al juego:

A pesar de que fue un golpe sin intención, el beisbolista siguió afectado por lo ocurrido y, en cierto momento, se le vio llorando mientras una mujer de seguridad lo consolaba.

After Albert Almora Jr. struck a young fan with a foul ball, in between innings he went immediately over to that section to ask about the situation. You can see he is overwhelmed with emotion as him and the security guard have a moment. This is just a terrible & sad situation. pic.twitter.com/Yh3wWmDjhx

