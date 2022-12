El líder cristiano y candidato a la Alcaldía de Cúcuta publicó un video en el que se ve el incidente que vive con los tripulantes del vuelo AV8576 de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Valledupar. Saade los interroga en la grabación al darse cuenta que dos pasajeros viajaron de pie durante el trayecto, algo que no está permitido por la Aeronáutica Civil.

Ante los reclamos del líder religioso, dos de las azafatas le piden que se ubique en su lugar y le tapan la cámara del celular para evitar que continuara grabando lo que ocurría en el interior de la aeronave.

Saaade los señaló porque al parecer, los dos pasajeros no tenían sillas asignadas y por eso viajaron de pie. Incluso, aseguró en su publicación que él no fue la única persona a la que los tripulantes le pidieron que no grabara. Otro viajero también tuvo que guardar su celular.

No sólo fue conmigo también intento golpear a otro pasajero que grababa — ALFREDO SAADE ALCALDE CÚCUTA 2023 (@ALFREDOSAADEV) December 21, 2022

Al respecto, la aerolínea Avianca habló con Semana y se pronunció sobre lo sucedido en el avión. La empresa aseguró que Saade no atendió las recomendaciones de los tripulantes y las personas que iban de pie estaban autorizadas.

“Todos los pasajeros del vuelo tenían silla asignada cumpliendo con regulación y estándares de seguridad. Los que iban de pie son viajeros ‘staff’, puesto que trabajan en la compañía”, dijo la aerolínea.

Además, aseguraron que al señor Saade se le explicó que estas personas están autorizadas para viajar en las sillas de la tripulación; manifestando que esto está permitido y regulado a nivel industria, por lo que enfatizaron que en ningún momento hubo pasajeros de pie.

“Fundamental aclarar que ningún pasajero del avión viajó de pie, a todos se les asignó silla, tal cual como fue informado al pasajero que hace la publicación del video”, indicó Avianca.