Desde el pasado 6 de mayo se está compartiendo profusamente en redes el video en el que el joven que protagonizó hace 10 años uno de los memes más famosos revela su identidad.

‘El drogado’, en español, o también conocido como ‘10 Guy’, ‘Stoner Stanley’ o ‘Really High Guy’ (joven realmente drogado) apareció y dijo que su nombre real es Connor Sinclair, nacido en el Reino Unido.

La foto de Sinclair se hizo famosa porque su cara mostraba que estaba, aparentemente, bajo el efecto de alguna droga. Desde entonces, miles de personas crearon su propio meme con diferentes textos, como el siguiente.

Connor Sinclair contó al portal Daily Dot que había estado en el anonimato y que no había querido aparecer porque su meme siempre estuvo relacionado con la marihuana. Incluso, recuerda que todo empezó en un grupo de Reddit sobre cannabis.

Gracias a la creciente popularidad de los NFT (tokens no fungibles), que son activos criptográficos basados en la tecnología ‘blockchain’, con códigos de identificación y metadatos únicos que los distinguen entre sí, Sinclair ve una gran oportunidad para ganar dinero.

Por ejemplo, el creador de Nyan Cat, un felino volador animado con un cuerpo Pop-Tart que emite un arco iris a su paso, vendió su meme por la suma de 454.000 dólares (Casi 1.700 millones de pesos) en febrero pasado.

Yes it's me. The Real Deal 👋

10 years of 10 Guy 🙌

The Original 10 Guy meme NFT going live in the near future.

Watch this space 😀 pic.twitter.com/aZ1kzipOu7

— 10 Guy (@10GuyOfficial) April 11, 2021