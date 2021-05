Uno de los primeros que se unió a la ola de memes fue el mismo mexicano, quien con un video del momento en que fue levantado en brazos, mientras su rival era examinado por el equipo médico, dio a entender que dicho combate, en el que hubo hasta sacada de lengua, fue un simple trámite de rutina, de “oficina”.

🇲🇽 Otro día en la oficina.

🇺🇸 Another day at the office. #CaneloSaunders pic.twitter.com/AUdlFdEvWC

— Canelo Alvarez (@Canelo) May 9, 2021