Ese fue el mensaje que, según Andrea Romero, quiso llevarle al presidente Iván Duque en medio de un evento, y por eso decidió que una piedra era la indicada para simbolizar la construcción y no la destrucción.

“Quiero decirle que la próxima vez que un joven colombiano tome una piedra, no sea para destruir sino para construir una casa o un templo”, dijo la joven, de 16 años, apenas tuvo al jefe de Estado enfrente.

Luego de que el regalo y la reacción del presidente se hicieran virales, a Romero le preguntaron cómo había hecho para entrar ese elemento a la Casa de Nariño sin que la descubrieran, ya que ese es uno de los lugares más vigilados.

“Pasamos por mucha seguridad, rayos X, revisaron nuestro bolsos, pero no pasó nada e incluso, ya en el evento, cuando yo saco la piedra (del bolsillo) para entregarla, nadie dijo nada. Eso sin duda fue Dios respaldándome”, anotó la joven, en declaraciones que recogió Alerta Paisa.

Romero contó, entre risas, que a ella la habían invitado a un evento en Palacio como ‘influencer’ y que tenía “el permiso” para grabar su contenido, pero que cuando llegó allí para ingresar las cosas cambiaron.

“Me dijeron que no, me tuvieron 10 minutos esperando para que me devolvieran mi celular, pero yo creo que fue la mano de Dios porque nadie se enteró de la piedra”, confesó.

Si bien la joven no pudo grabar todo el encuentro, de todas formas tomó reconociendo nacional luego de que el mismo jefe de Estado revelara las imágenes del momento en que le entregan el particular obsequio.