Durante la celebración de cumpleaños de Brendan Rooney, la actriz conocida por sus papeles en producciones de Disney, Christy Carlson Romano, vivió un momento de terror.

El evento, que se llevó a cabo el pasado viernes 7 de febrero, se vio empañado por un accidente que resultó en un disparo accidental hacia Romano, impactándola cerca del ojo.

El incidente sucedió mientras los invitados participaban en una actividad de tiro al plato. Según relató Romano en un video publicado en sus redes sociales, un disparo errado de un invitado le provocó heridas en cinco lugares diferentes de su rostro, siendo uno de ellos alarmantemente cercano al ojo.

Aunque afortunadamente su visión no fue comprometida, la actriz mencionó que aún tiene fragmentos de bala alojados que no pueden ser retirados por el momento. “Recibí el disparo en el ojo. No fue nada divertido”, comentó Romano en el video, mostrando la gravedad de la situación con una herida visible en su rostro.

La rapidez en la asistencia médica y el soporte de su esposo fueron cruciales para manejar el incidente rápidamente. Brendan Rooney, conmovido por la situación, expresó su agradecimiento por la fortaleza de su esposa a través de una respuesta emotiva en el mismo video.

“Eres la mujer más valiente, fuerte, estoica y echada para adelante que jamás he conocido. Te amo más que a la vida”, afirmó Rooney, evidenciando el fuerte lazo y el apoyo mutuo en esta difícil situación.

Este infortunado suceso ha puesto de relieve la importancia de la seguridad en actividades recreativas como el tiro al plato. A pesar de que la intención era disfrutar de un momento agradable y festivo, la falta de precauciones adecuadas casi termina en una tragedia. La actriz ha decidido centrarse en su recuperación y el agradecimiento de haber sobrevivido al accidente.

Mientras tanto, sigue bajo observación médica y ha recibido una ola de apoyo y buenos deseos de parte de sus seguidores y admiradores en las redes sociales.

