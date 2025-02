En agosto de 2024, la comunidad de Wisconsin, en Estados Unidos, quedó anonadada al conocer que uno de sus vecinos había muerto ahogado mientras practicaba kayak. Se trata de Ryan Borgwardt, un esposo y padre de 45 años. Tras llorar durante tres meses, la familia de este hombre se enteró de que estaba vivo y que ahora vivía en Uzbekistán, país en Asia Central.

El 11 de noviembre de 2024, la Oficina del Sheriff del Condado de Green Lake recibió una llamada en la que un hombre decía que era Ryan Borgwardt, esto luego de mantener una conversación con las autoridades europeas.

De acuerdo con el medio Times of India, el sheriff Mark Podoll celebró que el hombre apareciera, pues en medio de este panorama, “la buena noticia es que sabemos que está vivo y bien, la mala es que no sabemos exactamente dónde está Ryan, y aún no ha decidido regresar a casa”.

El sheriff compartió un video de Ryan en el que se le ve serio y diciendo: “Estoy a salvo, no hay problema”.

A missing Wisconsin man accused of faking his own death in August sent this video to investigators after they found him in Uzbekistan.

Police say Ryan Borgwardt staged his own drowning on a local lake, then took a bus to Canada and flew overseas after meeting a woman online. pic.twitter.com/fqbb1HsUGM

— Janel Klein (@JanelKlein) November 21, 2024