Por tal razón, Mori decidió abrir un canal que se llama ‘Gamer Grandma’ y tiene hasta el momento 30 mil suscriptores.

En sus videos, la mujer se graba mientras juega y hace transmisiones en vivo, en donde les explica a sus seguidores nuevos trucos y estrategias, indicó el medio Gizmodo.

“Los gráficos de los juegos recientes son realmente sorprendentes”, afirmó Mori a medios locales, declaración que cita el mismo medio.

Mora comentó que los videojuegos que más les gustan son The Legend of Zelda, Dragon Quest, Grand Theft Auto y The Elder Scrolls.

Según Mori, juega porque le ayuda a mantener su mente activa y le ha servido para no sufrir enfermedades mentales, como la demencia.

“Si te gusta la moda o practicar deportes, llega un momento en que no puedes continuar con esos pasatiempos, pero con los videojuegos puedes jugar a pesar de la vejez, es maravilloso”, puntualizó Mori.