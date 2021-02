green

Alrededor del mundo se han compartido cientos de fotografías y vídeos de estos perros con el ‘hashtag’ #GoldenRetrieverDay en redes como Instagram, Twitter y Facebook.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tobias (@tubby.golden)

Thank you to whoever decided today is #goldenretrieverday for giving me the excuse to re-share this photo from around 2014 when this pup met its sculpture self! pic.twitter.com/DvEO0LIb4H — Simon O’Rourke (@treecarving) February 3, 2021

El Golden Retriever es una raza encantadora de perro por su temperamento amigable y gentil que lo convierte en un excelente compañero, ya que es “tremendamente leal”, señala el blog The Dog People.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Loganberry 🍓🐕 (@ladylogan_the_gorgeousgolden)

Well not only is it #GoldenRetrieverDay around here, it is #Sundance ‘s Birthday today. Happy #birthday Sundance! Of course he was born on #NationalGoldenRetrieverDay yes please wish him a happy birthday 🎂. He is a real good boy! pic.twitter.com/aL4e1QpfTd — JLeggett (@misterleggett) February 3, 2021

Esta raza es muy popular, debido a que no son solo extraordinarios animales de compañía, también pueden ser estupendos perros de asistencia y de rescate. El blog de Sunrise Medical menciona que esta raza suele ser seleccionada por su gran capacidad de aprendizaje, escaza agresividad y buena reacción ante los sonidos y las señales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Heather McKenzie (@heather.mckenzie.73)

@TheGoldenRatio4 it’s international #GoldenRetrieverDay! You should be the grand marshal of the greatest parade ever- maybe after we beat this Covid thing…here’s a picture of Tansy enjoying the snow! pic.twitter.com/kRxAkp8ZIi — Michelle Lee (@Michleestew) February 3, 2021

El origen de los “cobradores dorados”

Los sitios web que les han seguido el rastro a los ancestros los Golden coinciden con que el primer “criador” fue el lord Tweedmouth of Guisachan (Escocia), quien era conocido por ser un apasionado cazador.

Este hombre, en pro de su actividad preferida, decidió fervientemente “crear” al mejor perro de caza, un animal caracterizado por tener un olfato superior, por ser leal, fuerte y un evidente cobrador de presas.

Día del Golden Retriever

Este día se celebra desde el 2012 gracias a Kristen Shroyer, quien

“se dio cuenta de que no había un día establecido como tributo para estos perros. Ella fijó la fecha 3 de febrero, el cumpleaños de su fallecido Golden, Quincy”, menciona el sitio web National Today.

Shroyer tiene un blog llamado ‘I Heart Golden Retrievers’, donde invita a su comunidad cada año a compartir fotos y vídeos de los peludos dorados en las redes sociales.

Los Retriever más famosos

Indudablemente, Buddy se ha convertido en uno de los Golden más conocidos, debido a su carrera en televisión, siendo mejor recordado por su papel protagónico en ‘Air Bud’ en 1997.

Actualmente, quien lidera la lista de peludos dorados es Tucker Budzyn, quien tiene más de 540 millones de vistas en YouTube y es toda una celebridad en las redes sociales, donde se hizo famoso por sus reacciones a sucesos cotidianos.