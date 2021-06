Desde el inicio de las manifestaciones en Colombia, el 28 de abril de 2021, el sector artístico ha manifestado su apoyo al Paro Nacional. Desde el área musical, varios cantantes, músicos y compositores han tomado roles protagónicos dentro de las manifestaciones, ya sea desde su participación como activistas o desde el arte.

Lucio Feuillet es un cantautor colombiano que, a partir de su origen nariñense, plasma en sus canciones la cultura andina sureña y retrata temas diversos como la importancia de las tradiciones, de los rituales, de la memoria histórica, de la reflexión y de la conexión con el pueblo y el territorio. Ha estado muy presente en la coyuntura actual por medio de sus posturas políticas y su música. Sus canciones Sed y Nunca Callar se han convertido en himnos del Paro Nacional.

Lee También

Conversamos con el artista sobre la situación actual de Colombia, sobre su música y el rol social del arte en medio de las manifestaciones.

Creo que ese sentimiento que en esos momentos me atravesaba también era un sentimiento poderosamente colectivo, como pasa muchas veces con la creación artística, y que también retrata el sentimiento de nuestros tiempos, de nuestras comunidades, de nuestros entornos. Particularmente en estas dos canciones sí sentía que estaba retratando unos despertares bien interesantes que se vienen dando, por supuesto en toda Latinoamérica, y que particularmente detonaban en nuestras comunidades aquí en Colombia.

Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos, que ya este colectivo se vuelve una fuerza imparable de despertares, de exigencias, de dignidad y es lo que tenemos que mantener y es lo que tenemos que valorar, más allá de que se logren cambios o no.

El arte puede estar en una obra majestuosa, que te conmueva, que te haga viajar, o también puede estar en un grafiti en la calle con una frase poderosa. Entonces, obviamente es muy importante y creo que es necesario que estos tiempos también se atraviesen desde el arte, porque también tiene ese poder de cuestionarte, conmoverte y de generar un gran documento histórico de lo que está pasando a través de la sensibilidad, a través de eso que a veces uno no entiende muy bien, pero que te puede hacer llorar, que te puede hacer desahogarte o que te puede abrir una ventana para un cambio importante de pensamiento y de accionar.

Más allá de pedir lo que va para nosotros, tenemos un gran compromiso y es acompañar todos los procesos que están pidiendo tantas comunidades que están siendo vulneradas en un país en el que se violan los derechos humanos por minuto, por día, por semana, de manera terrible. Los artistas tenemos un montón de problemas y de dificultades en estos momentos, pero por supuesto que entendemos que hay hermanas y hermanos que la están pasando mucho más difícil, que tienen la violencia a diario en sus territorios.

Hay que pensar en que no existe aquí en Colombia la salud, no existe la educación, que hay una generación que ya no ve oportunidades, no ve formas de andar, de estar bien, de tener una vida digna y que ya lo último que tiene es ir a protestar y manifestarse; que está en una actitud de lucha, de dar hasta la vida por esos cambios, así no les toquen.