Eric Yuan, CEO de Zoom, dio la información durante una llamada en la que informaba sobre las ganancias del primer trimestre. Allí expresó que solamente quienes tengan una categoría paga podrán tener esta herramienta de seguridad en sus videollamadas.

La compañía enfrentó críticas a principios de año sobre su privacidad, ya que la pandemia de coronavirus ocasionó un aumento en la demanda y varios problemas con las reuniones virtuales, explicó Daily Dot.

Una de las quejas estuvo enfocada en el cifrado de extremo a extremo que la compañía afirmó incorrectamente que ofrecía. Después, Zoom se disculpó por decir, de forma engañosa, que este servicio estaba incluido en las videollamadas.

Para calmar el ambiente, la compañía adquirió Keybase , un servicio de cifrado y seguridad. Luego ofreció esta herramienta solo para las cuentas que paguen por Zoom, añadió el mismo medio.

Los usuarios que hacen uso de esta alternativa de forma gratuita son excluidos de este beneficio. Además, la compañía expresó que quiere trabajar con el FBI y la policía para rastrear delincuentes que navegan en la aplicación.

En vista que de esta medida fue rechazada por muchos usuarios en Internet, Alex Stamos, consultor de seguridad de Zoom, explicó la situación en un hilo en su cuenta de Twitter.

Zoom is dealing with some serious safety issues. When people disrupt meetings (sometimes with hate speech, CSAM, exposure to children and other illegal behaviors) that can be reported by the host. Zoom is working with law enforcement on the worst repeat offenders.

— Alex Stamos (@alexstamos) June 3, 2020