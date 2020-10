La Xbox Series X verá la luz en noviembre próximo y desde ya resultan preguntas básicas sobre si los juegos de Xbox, Xbox 360 y Xbox One van a funcionar en la nueva apuesta de Microsoft. Y la respuesta es simple: sí lo permitirá.

Así lo explicó Jason Ronald, miembro del equipo de desarrollo de Xbox, que en Tiwtter dejó ver que la consola será amigable en materia de compatibilidad con títulos de sus antecesoras. Los ‘gamers’ podrán utilizar todos los juegos de la primera Xbox, Xbox 360 y Xbox One en la esperada Xbox Series X/S, pero solo habrá una condición: esos juegos tienen que estar disponibles en Xbox One, advierte Gizmodo.

Ese mismo portal detalla entonces que los títulos de generaciones anteriores de Xbox One pueden jugarse en la nueva consola. Sin embargo, si es un juego de la primera Xbox o Xbox 360, que tampoco no se puede usar en Xbox One, desafortunadamente no correrá en Series X/S, según lo publicado por Ronald.

Este es el tuit del integrante del equipo de desarrollo de Xbox:

After 500K+ hours of testing, we’re are excited to share that all Xbox, Xbox 360 and Xbox One games playable on Xbox One today, except for the handful that require Kinect, will be available – and look and play better – on Xbox Series X|S at launch.

— Jason Ronald (@jronald) October 28, 2020