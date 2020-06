En redes sociales personas reportaron que la aplicación no estaba mostrando ni el aviso de ‘En línea’ ni el de ‘Escribiendo’.

La configuración de la última conexión también tuvo problemas y, al intentar modificarla, WhatsApp informaba que se había producido un error y el cambio no se podía realizar, según dijo WABetaInfo.

Aunque los inconvenientes se presentaron en todas las plataformas de la aplicación fueron solucionados de forma remota por WhatsApp un par de horas después, informó el mismo medio.

WhatsApp has fixed all issues now: enjoy spying last seen and online status now! 🕵🏻‍♂️ #whatsappdown https://t.co/kXblWaZs4p

Sin embargo, esto tardó más tiempo del que se esperaba teniendo en cuenta que el inconveniente se presentó en casi todas las cuentas y los usuarios alertaron masivamente a la compañía.

There isn't a fix now for last seen at and the online status. It's taking a long time, please be patient.

We need to wait for a server-side fix from @WhatsApp.

The good news is that you can still use WhatsApp without the last seen and the online status thing. #whatsappdown https://t.co/HkHMOv0hT4

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 19, 2020