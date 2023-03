Sin duda, WhatsApp continúa siendo una de las aplicaciones de mensajería más usadas, sin embargo, las dinámicas de envío de textos han cambiado y los jóvenes usan combinaciones numéricas para comunicarse.

Esto ha causado sorpresa entre los adultos o personas que desconocen de qué se trata esta tendencia, pues los números tienen diferentes significados y Pulzo le cuenta de qué se trata.

Cabe mencionar que la tendencia de emplear números en las conversaciones nació con el fin de hablar en clave en los chats y se viralizó en TikTok por lo que empezó a ser replicada en otras aplicaciones como Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp.

¿Qué significa ‘7642’?

Los códigos o listados numéricos se popularizaron entre la juventud y muchos padres han llegado a alarmarse porque no comprenden qué significan. Sin embargo, estos no tienen ningún significado oscuro.

El ‘7642’ se envía a esa persona que quieres mucho para decirle “siempre estaré para ti” y no solo se usa en un contexto romántico sino también con familiares y amigos.

Asimismo, también se utiliza para decir que el mensaje enviado se trata de un secreto o algo que no se puede escribir por mensaje y necesita ser conversado en persona.

Es por ello que muchos optan por no responder y prefieren esperar a que la otra persona pueda hablar bien del tema para no pasar de imprudentes, debido a que el mensaje indica que en el momento no se puede tratar ese tema puntual.

Cabe mencionar que este no es el único número usado por los jóvenes, pues tienen una serie de códigos usados en WhatsApp y otras redes sociales.

