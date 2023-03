Por muchos años, WhatsApp se ha mantenido en el pedestal de las ‘apps’ con más usuarios en el mundo, al permitir conectarse con otra persona a través de un chat, con pocos pasos y sin mucha información.

Sin embargo, cada día la competencia se vuelve más difícil para esa ‘app’, pues los competidores del mercado, como Telegram y Messenger, se le intentan pegar cada vez más y superarla.

Por ello, el aplicativo lanzó una nueva actualización que le facilitará la experiencia a sus usuarios.

Por medio de este trino, la empresa anunció su nueva actualización:

📝 WhatsApp for iOS 23.5.77: what’s new?

After announcing voice status updates within the official changelog on the App Store, WhatsApp is now rolling out the ability to extract text right out of an image to everyone!https://t.co/tkehS2T6pl

