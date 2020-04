Recientemente se encontraron estas modificaciones en el código madre de la última versión en desarrollo de la aplicación de mensajería instantánea, según WaBetaInfo.

📝 WhatsApp Messenger beta for iOS 2.20.50.23: what's new?

E2E header for calls, and big exclusive news coming in future: groups calls with more than 4 participants!

The share sheet integration is not available yet in this update.https://t.co/nRPpC38i5k

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 16, 2020