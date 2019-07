La información la publicó la cuenta de filtraciones WABetaInfo en Twitter, donde afirmó que en un futuro los usuarios podrán utilizar la aplicación en varios dispositivos al mismo tiempo. Aunque por ahora sería solo para iOS, próximamente podría estar disponible para otros sistemas operativos.

WhatsApp ha limitado por años esta función porque en la cuenta de cada usuario se encuentra un único cifrado de extremo a extremo. Sin embargo, con este nuevo sistema se sincronizarían los historiales de los chats entre terminales. Por lo tanto, los mensajes no se guardarían en los servidores de Facebook y harían esto posible, según Gizmodo.

It's no longer a rumor, it's confirmed.

You will be able to use your WhatsApp account on a lot of devices! ✅

It includes WhatsApp for Windows (UWP, when available), so you can use WhatsApp on your PC if your phone has no connection.

iPhone/Android and iPadOS included 😊 https://t.co/PgNZTnOxlj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 29, 2019