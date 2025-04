Los usuarios de WhatsApp amanecieron este sábado con una caída en el servicio de mensajería instantánea. El error, que afectó principalmente a países como Colombia, Perú y Brasil, desesperó a todos aquellos que querían comunicarse con sus amigos.

¿Qué pasó con WhatsApp este sábado?

Según los usuarios, WhatsApp no estaba permitiendo enviar mensajes a grupos, pero no afectó a los chats individuales. Por otra parte, no permitía enviar fotos, ni videos, ni enlaces a otras personas.

Los usuarios no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de la caída en X, donde también hubo reportes. Estos fueron algunos de los memes que dejó la falla de WhatsApp.

yo punteando el wifi del pueblo y se había caído whatsapp pic.twitter.com/VcOT6ybTL4 — san (@thisistttini) April 12, 2025

veo que WhatsApp se cayo

automáticamente yo: pic.twitter.com/wLw4HquEi0 — schizophrenic ✨ (@AsanshineZ) April 12, 2025

Si bien las fallas empezaron sobre las 9:00 a. m., aún persisten en algunos lugares del mundo. Según el portal Downdetector, donde las fallas de algunas redes, como X, se pueden reportar y verificar si es una gran caída, asegura que todavía hay problemas con la aplicación. Más del 70 % de los reportes provienen de Brasil.

A pesar de que ha pasado más de una hora desde que los problemas iniciaron, Meta no se ha pronunciado sobre los problemas en su aplicación. Sin embargo, las demás redes sociales que pertenecen a esta empresa, como Facebook e Instagram, no han tenido inconvenientes en su operación de hoy.

¿Cómo poner música en los estados de WhatsApp?

WhatsApp sorprendió a sus usuarios con una nueva actualización que permite colocar canciones en los estados, una función similar a la que ya existe en Facebook e Instagram, también de Meta. Esta novedad trajo nostalgia por BlackBerry Messenger, que ya permitía mostrar la música que el usuario escuchaba, aunque sin imágenes.

Para usar esta función, solo se debe ir a la sección de ‘Estados’, presionar el ícono de nota musical y elegir una canción desde la biblioteca. Se pueden usar 15 segundos de música para fotos y hasta un minuto para videos, siempre y cuando la aplicación esté actualizada a su versión más reciente.

Sin embargo, esta mejora también trajo consecuencias negativas para algunos usuarios. WhatsApp ya no será compatible con ciertos celulares antiguos que no soportan las nuevas funciones, como algunos modelos de LG, Motorola y Samsung.

Esta actualización hace parte de los esfuerzos de WhatsApp por mejorar la experiencia de sus usuarios, aunque deja por fuera a quienes aún usan dispositivos desactualizados.

