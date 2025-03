X, antes Twitter, presentó problemas durante la mañana del 10 de marzo. Los usuarios reportaron durante todo el día fallas a la hora de entrar, ya que la aplicación no estaba cargando ni en computador ni en celular.

El portal que está en constante monitoreo de las páginas web Downdetector reveló que un 60 % de los reportes fueron por dificultades a la hora de cargar. Colombia también fue parte del problema y los usuarios no pudieron acceder a la plataforma hasta pasado el mediodía.

Después de varias horas caída, Elon Musk pudo usar su propia red social para tuitear y explicar lo que pasó. El magnate reveló que X sufrió un ciberataque masivo. “Hubo (todavía hay) un ciberataque masivo contra X”.

“Nos atacan todos los días, pero en este caso se utilizaron muchos recursos”, contó. También reveló que es un grupo grande que está coordinado y que hay un país involucrado, pero no dijo el nombre. Las investigaciones continúan.

There was (still is) a massive cyberattack against 𝕏.

We get attacked every day, but this was done with a lot of resources. Either a large, coordinated group and/or a country is involved.

Tracing … https://t.co/aZSO1a92no

— Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2025