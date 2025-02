El magnate detrás de empresas como Tesla, SpaceX y xAI, es hoy una de las figuras más influyentes del mundo. Pero, ¿cómo empezó todo? Antes de los cohetes y los autos eléctricos, Musk tuvo un comienzo mucho más terrenal, y su primer trabajo da una pista de la curiosidad que siempre tuvo y su espíritu emprendedor.

A los 12 años, el nacido en Pretoria, Sudáfrica, no se conformó con ser un niño promedio. Su primer ‘trabajo’ no fue convencional: desarrolló y vendió un videojuego llamado Blastar, por el cual recibió 500 dólares de una revista sudafricana de tecnología, PC and Office Technology.

Acá, un video de cómo era el juego:

Aunque no era un empleo formal, este marcó su entrada al mundo del trabajo como un autodidacta que transformaba ideas en dinero.

¿Cuál fue el primer trabajo formal de Elon Musk?

En su adolescencia, más exactamente a los 17 años, el ahora empresario se mudó a Canadá a los 17 años para evitar el servicio militar obligatorio en Sudáfrica. Fue en ese país donde tuvo trabajos más tradicionales para sobrevivir, según contó en su biografía ‘Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future’, recogió La Razón.

Acá, una foto de esa época de su vida:

On my cousin's farm in Canada at 17, wearing a hat on a hat pic.twitter.com/U96ClGz5gZ — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2017

El primer trabajo fue el de limpiar calderas en una fábrica de madera en Columbia Británica, empleo exigente en el que debía usar un traje especial para manejar materiales peligrosos y adentrarse en un túnel estrecho para hacer la limpieza.

Durante su estancia en ese país, Musk vivió con sus tíos y su primo en la provincia de Saskatchewan, donde además ayudaba con labores del campo sin recibir pago.

En la mencionada biografía, Musk explicó que ese primer empleo le enseñó valiosas lecciones sobre el trabajo duro, la perseverancia y la importancia de no rendirse ante las dificultades, recogió el medio mencionado anteriormente.

¿Cuáles fueron las primeras empresas de Elon Musk?

Con el dinero que ahorró en ese primer empleo, Musk se trasladó a los Estados Unidos, donde ingresó a la Universidad de Pensilvania y estudió dos licenciaturas: una en Economía y otra en Física.

Con su formación en mano, decidió no seguir un doctorado, sino emprender en el mundo de la tecnología. En 1995, y junto a su hermano Kimbal Musk, fundó Zip2: plataforma de servicios de internet para empresas de comunicación, que vendería por más de 300 millones de dólares.

Años después, creó X.com, que se transformó en PayPal, una de las plataformas de pagos más conocidas del mundo, la cual fue adquirida por eBay en 2002 por 1,500 millones de dólares.

Usando esos recursos, Musk fundó SpaceX, compañía que ha revolucionado la industria aeroespacial, con sus innovadores cohetes Dragon que llevan material a la Estación Espacial Internacional.

