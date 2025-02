El magnate de la tecnología Elon Musk no quiere perder terreno en la carrera de las inteligencias artificiales. ChatGPT fue el primer ‘chatbot’ que salió al mercado, por lo que cuenta con una amplia ventaja frente a los demás.

Sin embargo, DeepSeek, la inteligencia artificial china, surgió como una alternativa más avanzada. Irrumpió en el mercado en enero de 2025 y cuenta con una operación mucho más barata que la que ofrece OpenIA.

Grok 3, la nueva versión de la inteligencia artificial de Elon Musk

El dueño de X presentó la nueva versión de Grok, la inteligencia artificial con la que quiere plantarle cara a sus competidores. Musk aseguró que “es tan inteligente que asusta”, ya que corrige errores que las demás tienen.

Grok viene con el modo de razonamiento incorporado. Esto se diferencia de las otras inteligencias artificiales a las que se les debe activar.

Elon Musk destacó el gran avance que tiene su IA. “En las pruebas que hemos hecho hasta ahora está superando todo lo que se ha lanzado, que sepamos, así que es una buena señal”, dijo.

No obstante, no todo es color de rosa para esta inteligencia artificial. ChatGPT y Gemini (de Google) ya tienen la capacidad de conversar con voz con los usuarios, función que no se ha podido activar en Grok 3. Musk admitió que todavía “el modo voz es un poco irregular”, pero no descarta lanzarlo en los próximos días.

Grok 3 no será gratis, ¿cuánto costará?

Uno de los anuncios que más sorprendió fue que Grok 3 no será gratis. La inteligencia artificial de Musk cobrará una suscripción de 50 dólares al mes. Además, por ahora, este modelo no estará disponible en Europa.

