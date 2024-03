Luego de que este 5 de marzo se cayeran Facebook e Instagram, dos de las más importantes redes sociales propiedad de Meta, los usuarios de X han vuelto tendencia el tema y Elon Musk no se quedó por fuera de la conversación.

La falla se reportó a partir de las 9:30 a. m. de este martes y horas después, no se ha controlado la situación en ninguna de las dos plataformas.

(Vea también: Cuánto pierde Meta por hora con la caída de Facebook e Instagram: cifra es escandalosa)

Los memes y comentarios no se hicieron esperar. Sumándose a estos, el propietario de X dejó en su cuenta oficial, un contundente trino que se hizo tendencia en minutos.

“Si estás leyendo este post, es porque nuestros servidores están funcionando”, escribió.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working

Luego de que se viralizara el tema sobre la caída de Facebook e Instagram, el director de comunicaciones de Meta, Andy Stone, se pronunció a través de su cuenta oficial de X, donde aseguró que estarían trabajando para solucionarlo.

Lee También

“Somos conscientes de que las personas tienen problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en esto ahora.”

We’re aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024