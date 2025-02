El esposo de Laura Tobón habló en una entrevista con ‘La sala de Laura Acuña’, en la que contó la condición de salud que le detectaron, y aseguró que no todo el mundo debería emprender, pues ser empleado tiene sus ventajas.

Él, por ejemplo, el rol que más disfruta es el de ser empleado, pues sabe que tiene su quincena fija para pagar sus gastos y sostener a su familia y no está “sufriendo” por conseguir la plata para pagarle al equipo de trabajo, como sucede con los emprendedores.

“[…] No necesariamente las personas se tienen que sentir cómodas emprendiendo y no tiene nada de malo no ser emprendedor. Hay gente, que cuando la rodean de determinados equipos o personas son brillantes y pueden sacar empresas adelante e innovar en cualquier campo y pueden cambiar la humanidad, y son empleados; y eso no tiene nada de malo”, declaró.

Rodríguez mencionó que, incluso, por ser un buen empleado, las empresas pueden reconocer el trabajo con acciones, y así se vuelven socios sin necesidad de emprender.

¿Cuáles son los riesgos de emprender?

El esposo de Laura Tobón indicó que casi el 95 % de los emprendimientos en el mundo fracasan e incluso está el riesgo de quedar en la quiebra, situaciones que también ha vivido Rodríguez como emprendedor.

Por lo mismo, Rodríguez aconsejó a quienes quieran emprender que empiecen con un intraemprendimiento, que consiste en, siendo empleado, proponerle a la empresa la solución de un problema y que lo vuelva socio del proyecto.

¿En qué trabaja el esposo de Laura Tobón?

Además de ser uno de los inversores de ‘Shark Tank Colombia’ , Rodríguez es presidente ejecutivo de Ventura Group, y es socio de varias negocios de diferentes sectores económicos.

