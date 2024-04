Al igual que sucede con aplicaciones como Nequi cuando fallan, las personas reaccionaron de inmediato al notar que sus mensaje de WhatsApp no estaban saliendo correctamente este miércoles 3 de abril.

Sobre la una de la tarde de Colombia, el sistema de mensajería instantánea presentó fallas que fueron reportadas por los usuarios a través de redes sociales como X (antes conocida como Twitter).

Muchos reconocieron en ese espacio que supusieron que podía ser un problema con su dispositivo móvil o con su Internet, por lo que acudieron a ese espacio digital para confirmar la caída de WhatsApp (muchos con memes llenos de creatividad).

De hecho, el portal Downdetector publicó que su sistema registró los reportes hechos por los usuarios, con por lo menos 6.194 informes de fallas en el periodo entre la 1:03 p.m. y la 1:33 p.m.

Cabe remarcar que sobre la 1:30 de la tarde, el mencionado servicio se restableció, lo que no impidió que los usuario sacaran a relucir lo mejor de su sentido del humor sobre el tema.

