Tiene que ver con la forma de reproducir videos, que ahora es posible enviarlos en mejor calidad gracias a otra actualización reciente de la plataforma.

WhatsApp, que bloquea las capturas de pantalla de las fotos de perfil, permitiría adelantar y retroceder los videos tocando dos veces la pantalla, tal y como se puede hacer en YouTube, indicó Neowin, citado por 20 Minutos.

(Vea también: Cómo poner letras de canciones en sus estados de WhatsApp: trucazo para tener ritmo propio)

Con cada toque se adelantarían o retrocederían 10 segundos de la grabación, agregó el portal.

Celulares a los que les llegaría nueva actualización de WhatsApp

La función para adelantar y retroceder videos llegaría primero a los celulares iPhone, señaló Xataka, aunque todavía no hay fecha del despliegue. Eso no quiere decir que los teléfonos Android no vayan a tener dicha novedad.

Lee También

La actualización de WhatsApp se suma a los mensajes de video que ahora se pueden enviar por los chats y el nuevo diseño que estrenó y que ya aparece en todos los ‘smartphones’.

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.