Desde este miércoles, los avatares personalizados de WhatsApp, ya se pueden enviar y recibir en forma de ‘stickers’, con 36 modelos creados, tanto en chats grupales, como individuales, o foto de perfil.

Los avatares de Meta, son unos personajes virtuales personalizados, y a partir de ahora ya pueden ser utilizados en las plataformas de Meta.

Una vez configurado el avatar, se crearán 36 ‘stickers’ de este, que reflejan diferentes emociones.

Así mismo, se conoció que, WhatsApp continuará incluyendo actualizaciones de estilo, como son la iluminación, las sombras, texturas de peinados para mejorar el avatar.

Say more with Avatars 👤

More than a selfie and more than an emoji, it's a digital you.

Bring emotion, personality, and a little more YOU to every chat with Avatars. pic.twitter.com/89ch90kvAv

— WhatsApp (@WhatsApp) December 7, 2022