WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más famosas de todo el mundo y hay varias actualizaciones que vienen cada mes con los comentarios de los usuarios y las nuevas herramientas que ofrece la compañía.

(Vea también: Función de videomensajes en WhatsApp se les perdió del mapa a muchos; así se puede activar)

Y es que la comunidad de novedades sobre WhatsApp emitió un nuevo boletín con las últimas actualizaciones de la aplicación para usuarios con sistemas operativos Android, iOS y escritorio.

WhatsApp news of the week: pinned events for communities and passkey!

This weekly summary can help you catch up on our 8 stories about WhatsApp beta for Android, iOS, and Desktop!https://t.co/XP1nfog6XL pic.twitter.com/ttrcgP4AgB

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 28, 2024