Este martes se puso en funcionamiento la transmisión de películas sin descargar usando BirTorrent. Cabe recordar que Popcorn Time se hizo popular tras su lanzamiento en 2014 y fue altamente atacado por la industria del cine, según Motherboard.

La plataforma se pronunció en su cuenta de Twitter con un mensaje promocionando su regreso .

Love in the Time of Corona Version 0.4 is out ! Get copy from https://t.co/mD4R2iY7Rl

— Popcorn Time (@popcorntimetv) March 17, 2020