La tecnología ‘Tap to Phone’ está revolucionando los pagos móviles, transformando teléfonos inteligentes en terminales de punto de venta (POS) móviles. Se trata de un desarrollo del gigante financiero Visa, que expande las capacidades de los pagos sin contacto, permitiendo utilizar el teléfono para recibirlos.

Ahora, con la simple descarga de una aplicación, los comerciantes pueden aceptar pagos sin contacto de manera ágil y segura, acercando tarjetas o dispositivos móviles a sus celulares. Esta innovación está democratizando el acceso a las herramientas de comercio, especialmente para comerciantes minoristas y pequeñas y medianas empresas (Pymes), quienes son el 30 % de los usuarios de esta tecnología.

Según resalta la compañía, su adopción ha experimentado un crecimiento superior al 200 % en el último año, lo que demuestra su eficacia y la creciente preferencia en los comercios de América Latina.

La tendencia hacia los pagos sin contacto continúa en ascenso, con tasas de adopción que superan el 70 % en América Latina y el Caribe. Países como Perú y Chile lideran esta tendencia, con tasas de adopción del 95 y 94 % respectivamente, mientras que Colombia no se queda atrás con un 86 %.

¿Qué funciones tiene el sistema ‘Tap to Phone’ de Visa?

Dentro de las funciones de este servicio se agregó ‘Tap to Add Card’ para agregar tarjetas a billeteras digitales y ‘Tap to Confirm’ para autenticar transacciones de alto valor. Además, ‘Tap to Send and Request Money’ simplifica el envío y recepción de dinero entre usuarios.

‘Tap to Add Card’ facilita considerablemente el proceso de agregar tarjetas a billeteras digitales. Desde su lanzamiento global con ‘Apple Pay’ en septiembre de 2024, esta función ha permitido a millones de usuarios añadir sus tarjetas a sus billeteras digitales con un solo toque, sin necesidad de ingresar manualmente la información de la tarjeta. Esto ha beneficiado a más de 100 emisores, aumentando las tasas de autorización y reduciendo el fraude.

“Bancolombia ha sido un abanderado de la evolución digital y los pagos sin contacto. Por eso, seguimos trabajando de la mano de aliados como Visa para mejorar de manera constante la experiencia de nuestros clientes. Así lo vemos con el lanzamiento de ‘Tap to Add Card’, es una solución de vanguardia que facilita la experiencia de pagos en las billeteras digitales” de acuerdo con Liliana Vásquez, vicepresidenta de Productos de Bancolombia.

Así las cosas, ‘Tap to Phone’ se posiciona como una herramienta clave para la inclusión financiera y la modernización de los pagos, ofreciendo una experiencia ágil, segura y conveniente para todos los usuarios.

